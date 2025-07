Consentiti i liquidi nel bagaglio a mano in aereo l’ok definitivo dovrebbe arrivare entro questa estate

Bagagli a mano in aereo – Nelle borse e nei mini trolley, quelli che ci accompagnano fino al sedile, finendo nelle cappelliere degli aerei, profumi, alcolici e bottiglie saranno di nuovo consentiti. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per i passeggeri. Nel bagaglio a mano, quello che ci accompagna fino al sedile e finisce nelle cappelliere degli aerei, profumi, alcolici e bottiglie saranno di nuovo consentiti. Almeno nei principali aeroporti europei. Già da qualche tempo infatti si utilizzavano gli scanner, per permettere ai liquidi di accomodarsi nei trolley a fianco ad abiti e tablet, ma poi la cosa era stata sospesa lo scorso anno in via precauzionale.

