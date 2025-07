conosco bene questo gruppo ho piena fiducia

"Ogni stagione ha le sue caratteristiche: quella scorsa cominciò in modo opposto a questa, con un gruppo sovradimensionato ferito dagli esiti della stagione. Oggi stiamo lavorando in continuità con quello che conosciamo di noi, dosando i minutaggi e valutando le condizioni dei singoli". Lavora sul ‘suo’ Sassuolo, Fabio Grosso. Varia assetti e protagonisti, coinvolge tutti gli effettivi, ne studia i movimenti e le mentalità , e capta i segnali che gli stanno mandando queste prime settimane di lavoro in quel di Ronzone. Il gruppo è tutt’altro che completo, il mercato distrae decisamente più che questi panorami trentini, ma il tecnico neroverde guarda oltre, e plasma il ‘suo’ Sassuolo da par suo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

