Il credito in Italia ha un prezzo. E non è solo quello dei tassi d'interesse. Dal 2019 al 2025, il Taeg medio nazionale per gli investimenti delle imprese (ovvero il costo totale del credito) è schizzato, in sei anni, dal 2,34% al 4,77%. E' quanto rileva uno studio realizzato da Censis - Confcooperative su quello che viene definito il "dazio" del credito. "Che viene erogato con criteri che rischiano di cristallizzare le disuguaglianze esistenti, creando uno spread territoriale in un'Italia creditizia a due velocità", afferma Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative. Secondo lo studio è di 1,89% la forbice che separa il costo del credito per le imprese tra la Calabria (5,68%) e la Valle d'Aosta (3,79%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Confcooperative, credito 'dazio' per imprese, Taeg al 4,77%

