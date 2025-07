Concerti sagre escursioni e film | il pieno di divertimento nell' ultimo fine settimana di luglio

Ultimo fine settimana del mese di luglio: l'estate è entrata nel vivo e sono sempre più numerosi gli appuntamenti in tutta la provincia di Chieti. Potete consultarli tutti cliccando sulla sezione Cosa fare in città , dove trovare anche i film in programmazione al cinema, oppure lasciarvi guidare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Ridley scott e il suo epico film storico che segna la fine di un’era da 462 milioni di dollari - Il panorama cinematografico contemporaneo vede un attento sguardo verso le produzioni di grande impatto e le possibili evoluzioni delle saghe più amate.

Nel tepore del ballo è il nuovo film di Pupi Avati che si gira a fine maggio - Fresco del David alla Carriera, l'instancabile Pupi Avati dopo L'orto americano torna sul set il 26 maggio per un film intitolato Nel tepore del ballo.

Festa della Mamma a Cinecittà World: un fine settimana…da film - 7 maggio 2025- Dimenticate i soliti mazzi di fiori: sabato 10 e domenica 11 maggio, a Cinecittà World la Festa della Mamma si trasforma in un’esperienza da grande schermo, dove ogni mamma sceglie di diventare protagonista di un film, anzi, di tanti film diversi.

Sabato 26 e domenica 27 luglio torna la Festa de l'Unità del Pd provinciale. Come ogni anno, l'ultimo fine settimana di luglio il Parco del Bersagliere di Cantù si anima con incontri politici, dibattiti, film, musica dal vivo e buon cibo....

Cinema/1 Il Capua Film Fest, nei Giardini dello Sperone a Capua, prosegue venerdì con Peppino Di Capri, Francesco Del Gaudio e Maria Sole Limodio ...

Sono numerosi gli appuntamenti in programma in tutta la provincia: dai concerti di Raf e Riccardo fogli, fino a sagre diventate tradizione, come quella della marrocca a Casalincontrada, passando per l ...