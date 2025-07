Concerti all' alba a Mondello festival della birra sagra di salsiccia e sfincia | cosa fare nel weekend

SarĂ un weekend mangereccio e bevereccio quello alle porte. Sono infatti diversi gli appuntamenti degni di nota per gli amanti del buon bere e del buon cibo. Tra i tanti la sagra della salsiccia e della sfincia a Grisì, il Beer street festival a Balestrate e il Terre Sicane Wine Fest a Contessa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? GRISÌ IN FESTA Sagra della salsiccia & della sfincia Grisì (PA) 26 e 27 luglio 2025 Start ore 19:00 Due serate di gusto, musica e tradizione siciliana! Street food, prodotti tipici e grandi spettacoli dal vivo! SABATO 26 LUGLIO Ore 19:00 – Ap Vai su Facebook

