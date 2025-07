Con un profilo fake insultava e minacciava di morte la ex | denunciato per stalking

La polizia di Stato ha individuato e denunciato il presunto l’autore di atti persecutori nei confronti di una giovane donna bergamasca. Le indagini sono state condotte dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Bergamo e coordinate dalla Procura della Repubblica di Bergamo, a seguito della denuncia della donna, che ha riferito di aver ricevuto gravi insulti e minacce di morte da un soggetto che utilizzava un account di un noto social network sotto falso nome, e rinvenuto nei pressi del luogo di lavoro e sulla propria autovettura biglietti con scritti intimidatori. La Polizia Postale, attraverso un’attivitĂ condotta coniugando sofisticate indagini telematiche e tecniche investigative tradizionali, è riuscita a individuare l’autore delle condotte in un soggetto italiano, con cui la vittima aveva avuto una relazione sentimentale, poi interrotta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Con un profilo fake insultava e minacciava di morte la ex: denunciato per stalking

