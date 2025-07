Con il mercato ittico e GustaAmare torna a pulsare il cuore del porto di Reggio Calabria

Reggio Calabria ha finalmente il suo mercato ittico. Oggi, l’atteso taglio del nastro che dopo anni restituisce un luogo che per anni ha rappresentato il simbolo del porto cittadino. Riapre con una struttura completamente ristrutturata, e proiettata verso il futuro; un futuro che punta sulla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il Mercato ittico rinasce, tutto pronto per l'inaugurazione: c'è anche il punto ristoro - C’è voluto tempo, pazienza, e un lungo iter amministrativo. Ma adesso è tutto pronto. Il Mercato Ittico di Reggio Calabria, struttura storica affacciata direttamente sul porto, rinasce in una veste completamente nuova, più moderna, funzionale e proiettata al futuro.

