Comunità fede e lavoro Diocesi e Mcl lanciano la sfida con il progetto Erbi Voglio

Al Centro Bosa di Careggine, in una delle cornici più suggestive delle Alpi Apuane, si è tenuta una giornata che ha saputo intrecciare emozione, riflessione e impegno concreto. È stato infatti presentato "Erbi Voglio", il progetto promosso da Azione Cattolica e dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC) della diocesi di Lucca, vincitore del cconcorso nazionale "MLAC 2025". Una giornata intensa e partecipata, dove le parole si sono fatte azione e le idee hanno preso forma in un dialogo autentico tra comunità, fede e lavoro. "Erbi Voglio" nasce come proposta concreta e culturale, ispirata dal desiderio di ritrovare, attraverso i saperi legati alla terra, all’ambiente e alla vita rurale per una nuova grammatica delle relazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

