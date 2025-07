Comprare casa in estate | ecco perché è il periodo migliore

Acquistare casa è una delle decisioni più importanti della vita e scegliere il momento giusto può fare la differenza. L’estate, spesso sottovalutata, si rivela in realtà uno dei periodi migliori per comprare un immobile. Ecco perché. 1. Più tempo libero e meno stress Durante l’estate molte persone sono in ferie o godono di ritmi lavorativi più rilassati. Questo consente di dedicare più tempo alla ricerca dell’ immobile ideale, visitare più abitazioni e affrontare con calma pratiche burocratiche e trattative. 2. Mercato più dinamico L’estate coincide con un aumento dell’offerta immobiliare. Molti proprietari decidono di mettere in vendita le loro case in questo periodo, anche per approfittare dei tempi favorevoli per traslochi e ristrutturazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Comprare casa in estate: ecco perché è il periodo migliore

In questa notizia si parla di: estate - comprare - casa - ecco

Coppola Verona, si aggiunge una nuova rivale per comprare il difensore gialloblu. L’indiscrezione in vista dell’estate - Coppola Verona, si aggiunge una nuova rivale per quanto concerne il difensore gialloblu. Si prospetta una grandissima asta in questa estate di mercato Uno dei gioielli del calciomercato Verona è sicuramente il difensore Coppola, dove per lui la fila per contenderselo si allunga sempre di più.

Estate, sole, offerte. Ecco i migliori solari che ora puoi comprare in super sconto su Amazon - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.

Spesa intelligente d’estate, cosa e dove comprare per risparmiare - L’estate è iniziata all’insegna dei rincari alimentari. Molti prodotti essenziali come la frutta e verdura, i prodotti ittici e il burro sono infatti aumentati soprattutto a causa dell’aumento dei costi di produzione e delle maggiori spese per il trasporto nonché per gli effetti del clima.

I torinesi tornano a comprare casa, ecco i quartieri più dinamici. Alcuni sono una sorpresa https://lastampa.it/torino/2025/07/21/news/vendita_casa_quartiere_mercato_immobiliare_torino-15241127/?ref=twhpv… @LaStampa Vai su X

Se stai pensando di comprare casa, ecco 4 consigli fondamentali da tenere a mente: 1 Posizione: ogni zona ha la sua anima—Rondolo, Sottomarina Nuova, Centro Storico o Sottomarina. Scegli quella che rispecchia il tuo stile di vita. 2 Capitolato delle Vai su Facebook

I torinesi tornano a comprare casa, ecco i quartieri più dinamici. Alcuni sono una sorpresa; Comprare casa in riva al lago: dal Garda, al Lario all’Iseo ecco dove conviene farlo; Dove conviene comprare casa? Ecco la guida, città per città , ai quartieri che possono crescere di valore.

Se affitti casa qui, fai tutta l'estate al mare al prezzo di un mese - Ecco i luoghi In Spagna compri casa con 70 mila euro Affittare casa al mare in Italia per tutta l’estate: sogno o ... esquire.com scrive