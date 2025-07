Compagnoni | Pio Esposito il futuro! Se fa 20 gol all’Inter…

Il futuro di Francesco Pio Esposito è ben saldo all’Inter. Maurizio Compagnoni pensa ad una possibile ipotesi in diretta dagli studi di Sky Sport. SCELTA NETTA – L’ Inter non ha mai avuto dubbi e non ha preso in considerazione alcuna offerta per l’attaccante del suo futuro: Francesco Pio Esposito. La dirigenza punta in maniera forte sul calciatore reduce da due anni al top con lo Spezia in Serie B. Il classe 2005 ha sorpreso chiunque e ha attirato l’attenzione di una dozzina di club, che però non hanno avuto nemmeno modo di intavolare una trattativa. Non c’è la possibilitĂ di far cambiare posizione all’Inter e lo ha confermato lo stesso agente dell’attaccante, ossia Mario Giuffredi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Compagnoni: «Pio Esposito il futuro! Se fa 20 gol all’Inter…»

