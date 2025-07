Com’è morto davvero Morte dj Godzi | svelati i primi risultati dell’autopsia

Il caso di Michele Noschese, il deejay napoletano conosciuto nel mondo della musica elettronica come “ Godzi ”, continua a scuotere l’opinione pubblica italiana e spagnola. Il 35enne è morto sabato mattina a Ibiza durante un intervento della Guardia Civil nel condominio residenziale di Carrer de Lausanne, e ora la sua famiglia chiede chiarezza. L’ipotesi è grave: si parla apertamente di omicidio. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, una donna spagnola residente nello stesso palazzo ha assistito a parte della scena e ha rilasciato una drammatica testimonianza: «Saranno state le otto di mattina e in molti, forse venti o trenta persone, eravamo già in giardino, richiamati da urla e trambusto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it