C’era una volta l’estate in cui nessuno aveva l’agenda piena. Non c’erano laboratori creativi, summer camp trilingue, esperienze immersive o settimane a tema. C’era il tempo, e c’erano i bambini. Il resto veniva da sé. Negli anni ’90 non eravamo più fortunati, eravamo solo meno monitorati. Potevamo uscire senza localizzazione attiva, tornare quando la pelle pizzicava per il sole e non avere nulla da raccontare. E andava bene così. Quell’estate ci ha formato più di quanto pensassimo: ci ha insegnato a inventare, aspettare, cercare. E oggi? Possiamo ancora regalare quella magia ai nostri figli — non copiandola, ma. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Come far vivere ai nostri figli la magia delle estati anni ’90

Marta, influencer dell’accessibilità e Cavaliere della Repubblica: “Dovevo vivere 2 anni. Con la cultura? Puoi sentirti uguale agli altri”. INTERVISTA - Il suo impegno nell' accessibilità delle persone con disabilità nei luoghi della cultura è stato premiato il 26 febbraio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che l'ha insignita dell' onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.

Paolo Borsellino, 33 anni dalla strage di via D’Amelio. Mattarella: "Un segno indelebile". Meloni: "Il suo esempio continua a vivere" - Il 33° anniversario della strage di via D’Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta.

Wanna Marchi ‘torna in campo’: “Io sono molto giovane, ho solo 83 anni e per vivere devo lavorare. Quindi ho deciso di andare in giro per l’Italia a cucinare” - “ Salve a tutti, sono Wanna Marchi. Sono qui col mio caffettino in mano, perché sapete che io da tanti anni se non ho un caffè in mano non riesco, non dico a parlare, perché a parlare ci riesco, però mi dà forza, mi dà coraggio e mi dà sprint “.

La storia di Gianluca, 11 figli e 2 nipoti. “Incoscienza? No, la vita è dono, non pretesa” - L’unica femmina: “E’ bellissimo vivere con tanti fratelli” ... Lo riporta msn.com