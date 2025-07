Oltre 1 miliardo di euro per l'agricoltura italiana: è questo il massiccio investimento che il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha annunciato per il rilancio di un settore che necessita di tutto il supporto possibile per continuare a essere uno dei cuori pulsanti dell'economia italiana. " Coltivaitalia " è il più grande piano di investimento agricolo di cui il nostro Paese può godere dal 1977 e consiste in una iniezione considerevole di fondi a supporto di un settore identitario per l'Italia. Al centro del piano c'è la " Strategia per la Sovranità Alimentare ", finanziata con 900 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Coltivaitalia, investimento record in agricoltura: il ministero punta 1 miliardo su filiere e giovani