Colpo Napoli | l’alternativa a Ndoye ha già detto sì

La trattativa col Bologna non si è ancora sbloccata: la dirigenza azzurra è già corsa ai ripari. Il Napoli è letteralmente scatenato sul mercato. Dopo aver chiuso colpi del calibro di De Bruyne, Lucca e Lang, il club partenopeo non ha intenzione di fermarsi. Nel mirino del direttore sportivo Manna ci sono ancora tantissimi profili interessanti ed adatti al gioco di Antonio Conte. Nelle ultime ore è emersa una novità importantissima sul possibile approdo di Dan Ndoye. Il Napoli non ha ancora trovato l’intesa economica col Bologna per l’attaccante svizzero: nel frattempo, però, il club campione d’Italia ha già trovato un eventuale sostituto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Colpo Napoli: l’alternativa a Ndoye ha già detto sì

In questa notizia si parla di: napoli - ndoye - colpo - alternativa

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica - Il calciomercato del Napoli è un vortice di trattative che si intrecciano: una pista si complica, un'altra accelera verso la chiusura.

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Fahd Adamson Mansoor, manager di Dan Ndoye, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Ndoye al Napoli, tifosi spiazzati: le parole dell’agente confermano tutto - Le parole dell’agente di Dan Ndoye sul futuro del calciatore del Bologna aprono a interessanti prospettive che coinvolgono il Napoli: le dichiarazioni sono dirette.

Aspettare a lungo Ndoye? Non è nei piani del Napoli. Insieme a Lang - ormai prossimo a indossare la maglia azzurra - il club potrebbe virare su un'alternativa di grande valore come Antonio Nusa, chiudendo così un doppio colpo a costi decisamente più vant Vai su Facebook

Il #Napoli studia il colpo sulle fasce: piacciono #Zaccagni ed un profilo giovane Vai su X

Grealish-Napoli: la situazione, è lui l’alternativa a Ndoye ma l’ingaggio rappresenta uno scoglio; Le alternative a Ndoye per il Napoli: da Chiesa a Nusa, proposto anche Grealish; Le alternative a Ndoye per il Napoli: da Chiesa a Nusa, proposto anche Grealish.

Napoli, Sterling la nuova alternativa a Ndoye: stavolta l’acquisto dalla Premier scatena malumori tra i tifosi - del Napoli Manna ha parlato col Chelsea dell’ex nazionale inglese Sterling: uno nome che non piace ai tifosi partenopei ... sport.virgilio.it scrive

Napoli, che beffa: salta l’alternativa a Ndoye! Colpo in chiusura - I campioni d’Italia vedono sfumare il profilo individuato come sostituto di Dan Ndoye, in caso di mancato accordo con il Bologna. Come scrive informazione.it