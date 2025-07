Collegno TO esplosione nella tromba delle scale di condominio per fuga gas 10 appartamenti interessati 2 feriti si cercano dispersi – VIDEO

Evacuato tutto il palazzo a scopo precauzionale, lavorano in maniera congiunta anche i tecnici dell'Italgas. Al primo piano del palazzo erano in corso dei lavori A Collegno, alle porte di Torino, un‚Äôesplosione ha sconvolto la quiete di via Villa Cristina. Lo scoppio, avvenuto intorno alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Collegno (TO), esplosione nella tromba delle scale di condominio per fuga gas, 10 appartamenti interessati, 2 feriti, si cercano dispersi ‚Äď VIDEO

Esplosione in un condominio di Collegno: si scava sotto le macerie - C’è stata un’esplosione in un condominio di Collegno, alle porte di Torino. Lo scoppio è avvenuto poco prima delle 18 in un alloggio di via Villa Cristina 18, in località Savonera.

Collegno, esplosione in un'abitazione: un ferito e un disperso - Un'esplosione si è verificata in un'abitazione a Collegno, in provincia di Torino. Lo riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto.

Esplosione in un‚Äôabitazione a Collegno, un ferito: ‚ÄúRicerche in corso per una persona segnalata come dispersa‚ÄĚ - Si cerca tra le macerie a Collegno, nel torinese, dove nel pomeriggio √® avvenuta un ‚Äėesplosione in un‚Äô abitazione.

Torino: esplosione in un condominio a Collegno, 4 feriti - Nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio, un'esplosione in un condominio di Collegno, nel Torinese, ha causato 4 feriti non gravi. Come scrive tg.la7.it

ESPLOSIONE IN UN PALAZZO A COLLEGNO: FERITE 2 DONNE - Un‚Äôesplosione è avvenuta stasera poco prima delle 18 in un condominio di sei piani a Collegno, in provincia di Torino. Riporta informazione.it