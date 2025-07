Collegno esplosione in condominio | due feriti e palazzo evacuato ipotesi fuga di gas

Cosa sappiamo dell‚Äôesplosione a Collegno?. Due persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave, a seguito di una violenta esplosione verificatasi nel pomeriggio di gioved√¨ 24 luglio in un palazzo di via Villa Cristina 25 a Collegno, alle porte di Torino. La deflagrazione, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. Cinque appartamenti risultano danneggiati e l‚Äôintero edificio, composto da dieci unit√† abitative, √® stato evacuato per consentire le verifiche strutturali da parte degli specialisti dei vigili del fuoco. Da dove √® partita l‚Äôesplosione?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it ¬© Notizieaudaci.it - Collegno, esplosione in condominio: due feriti e palazzo evacuato, ipotesi fuga di gas

