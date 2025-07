Collaborazione fra hello kitty e yu yu hakusho in shonen jump

Le collaborazioni tra marchi di grande successo spesso sorprendono il pubblico, portando alla luce accostamenti insoliti e innovativi. Tra queste, una delle più recenti e affascinanti vede coinvolti due universi apparentemente distanti: quello di Sanrio, celebre per il suo iconico personaggio Hello Kitty, e il mondo del manga e anime Yu Yu Hakusho. Questa partnership unisce la dolcezza kawaii alle atmosfere supernatural del classico degli anni ’90, creando una collezione che combina nostalgia e originalità . la collezione crossover tra sanrio e yu yu hakusho. una fusione tra icone pop e personaggi cult. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Collaborazione fra hello kitty e yu yu hakusho in shonen jump

