CMcom – Fiorentina-Carrarese | formazioni dove vederla in tv e streaming Sky Dazn o Youtube?

2025-07-24 17:38:00 Fermi tutti! Federico Targetti 24 lug 2025, 19:38 Ultimi aggiornamenti: 24 lug 2025, 19:38 I viola alla terza amichevole precampionato, dopo le sfide a Primavera e Grosseto Ultima uscita amichevole di luglio per la Fiorentina di Stefano Pioli: i viola affrontano nel loro centro sportivo la Carrarese, formazione di Serie B che nella scorsa stagione ha mantenuto la categoria. Sarà anche il ritorno a Firenze di Riccardo Saponara, ex trequartista tra le altre di Empoli, Milan e proprio Fiorentina, che si è ritirato e ora fa parte dello staff della società di Carrara. Per la squadra gigliata, che ha davanti a sé una stagione da disputarsi su tre fronti – campionato, Coppa Italia e Conference League, si tratta della prova generale prima di volare in Inghilterra dove sono in programma i test prestigiosi contro Leicester City, Nottingham Forest e Manchester United. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

