Classifica Tour de France 2025 | Pogacar incrementa su Vingegaard Onley sogna il podio

La diciottesima tappa del Tour de France 2025 si è accesa quando mancavano una settantina di chilometri al traguardo, quando i migliori stavano affrontando il sempre esigente Col de la Madeleine (19,3 km al 7,8% di pendenza media). Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard si sono marcati corpo a corpo, mentre Florian Lipowitz si è staccato. Lungo la successiva discesa e il tratto in falsopiano le dinamiche di gare sono cambiate, i big non si sono punzecchiati e Ben O’Connor è partito in contropiede. Sul Col de la Loze (28,5 km al 6,4% di pendenza media) ci si aspettava un attacco da parte delle due stelle di riferimento alla Grande Boucle, ma non è praticamente successo niente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Tour de France 2025: Pogacar incrementa su Vingegaard, Onley sogna il podio

