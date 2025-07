Clair Obscur | Expedition 33 sono disponibili i preordini per la colonna sonora in vinile e CD

Sandfall Interactive, Kepler Interactive e Laced Records hanno annunciato che la musica di Clair Obscur: Expedition 33 è in arrivo anche in formato fisico: sono ora aperti i preordini per i set di vinili da 6 LP e 2 LP e per un set completo di 8 CD con 179 tracce. Un cofanetto deluxe di vinili da 6 LP è stato attentamente sequenziato dal compositore Lorien Testard per riflettere la struttura in tre atti del gioco, con 63 tracce masterizzate appositamente per il vinile e stampate su dischi di grande spessore. Gli LP sono disponibili in buste interne con dorso, il tutto contenuto in un cofanetto rigido in cartone. 🔗 Leggi su Game-experience.it

