Cittadinanza giudici bocciano Trump

5.04 Una Corte d'Appello federale ha bocciato l'ordine esecutivo di Trump che negava la cittadinanza ai figli di immigrati nati negli Usa, firmato nel secondo giorno del suo mandato. Per i giudici è "incostituzionale", in quanto contrario al 14° emendamento che garantisce la cittadinanza a chiunque nasca sul suolo americano. La decisione conferma una precedente sentenza e blocca l'applicazione del provvedimento a livello nazionale. La causa era stata presentata da quattro Stati a guida democratica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

