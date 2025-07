Città della Scienza incontro Jannotti Pecci-Villari | alleanza ricerca-industria per il rilancio di Bagnoli

“Consolidare la sinergia tra il mondo della scienza e quello dell’industria, pilastro fondamentale per uno sviluppo solido e duraturo del territorio napoletano”. E’ lo scopo dell’incontro che si svolgerà lunedì 28 luglio alle ore 15 a Città della Scienza tra il presidente Riccardo Villari e il leader degli Industriali napoletani Costanzo Jannotti Pecci. “La visita – continua la nota – sarà un’occasione strategica per illustrare al presidente degli Industriali napoletani non solo le consolidate potenzialità dello Science Centre, ma soprattutto la visione che guida le sfide future dell’istituzione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it