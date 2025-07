Città della salute di Novara | affidata la costruzione del nuovo ospedale

La realizzazione del nuovo ospedale di Novara si fa (un po') più vicina.L'azienda ospedaliera universitaria novarese ha infatti deliberato l'aggiudicazione al Consorzio Sis della concessione per la costruzione della Città della salute e della scienza di Novara, in ottemperanza al parere del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

