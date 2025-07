Cipro due morti in vasto incendio | villaggi evacuati e case distrutte

Due persone sono state trovate morte a Cipro all’interno di un’auto bruciata dopo che un enorme incendio boschivo ha devastato 100 chilometri quadrati, sul versante meridionale della catena montuosa del Troodos, nell’isola. Le fiammo hanno distrutto numerose case e costretto all’evacuazione di una dozzina di villaggi. Il portavoce dei vigili del fuoco Andreas Kettis ha dichiarato all’agenzia di stampa statale Cyprus News Agency che al momento non ci sono fronti attivi, ma i vigili del fuoco stanno ancora combattendo contro numerosi focolai e si prevede che il vento aumenterĂ nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cipro, due morti in vasto incendio: villaggi evacuati e case distrutte

In questa notizia si parla di: cipro - incendio - villaggi - case

