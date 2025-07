Cinquant' anni di SBS l' Australia vera non parla solo inglese

Milano, 24 lug. (askanews) - C'è un'Australia che non parla solo inglese. Non vive solo nei pub di Sydney, non fa solo surf a Bondi Beach. C'è un'Australia che parla greco, arabo, italiano, vietnamita e vive di culture che si incontrano. Da cinquant'anni ha una voce che la racconta: quella di SBS, il servizio pubblico multilingue nato per dare spazio a tutte le comunitĂ del Paese. Nel 1975 il governo australiano lanciò un esperimento innovativo e coraggioso: una radio nelle lingue degli immigrati. Nata per spiegare il sistema sanitario, è diventata il piĂą grande broadcaster multilingue del mondo: non una tv per stranieri, ma per tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

