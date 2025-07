Cinema all’aperto Roma 2025 | il programma delle arene della Capitale

Con l’estate è tornata anche la programmazione dei film all’aperto a Roma. La stagione 2025 è iniziata e fino ad ottobre turisti e romani avranno la possibilitĂ di trascorrere una serata all’insegna del piacere nei pressi di Trastevere, Monte Ciocci e Parco Degli Acquedotti davanti ad un maxischermo e pop corn. Torna il cinema all’aperto: scopriamo tutti i dettagli. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Cinevillage Talenti. Dove: Via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma Contatti: Tel. 350.1111651 Email Sito ufficiale Orario inizio proiezioni: 21:30 22:00 22:30 Biglietti: Acquisto online (proiezioni a pagamento) Note: Molte serate con ospiti e registi presenti Programma:. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: aperto - roma - cinema - programma

Giardino di Roma, aperto il bando pubblico per la nuova stazione - Ostia, 12 maggio 2025 – La nuova stazione della Roma-Lido sta per diventare realtà : con Determinazione dell’Amministratore Unico n.

Conclave, le voci dei cardinali a Roma: "il campo è sempre più aperto" - Roma, 5 mag. (askanews) - Decimo giorno di riunione in Vaticano per i cardinali che dibattono dell'elezione del futuro Pontefice prima dell'inizio del Conclave nella cappella Sistina.

Lorenzo Musetti in semifinale a Roma: “Ho fatto il salto di qualità . Con Alcaraz sarà un match a viso aperto” - Prosegue il sogno di Lorenzo Musetti, che ha battuto in due set anche il n.2 al mondo Alexander Zverev ieri sera sul Centrale al Foro Italico accedendo alle semifinali degli Internazionali d’Italia 2025.

Cinema all'aperto Roma 2025: il programma delle arene della Capitale Vai su X

FORTE ANTENNE - PROGRAMMA SETTIMANALE Via di Forte Antenne 12, Roma, tra musica e cinema all’aperto! MERCOLEDÌ 2 LUGLIO SHINING - Proiezione + commento Ore 20:00 – INGRESSO GRATUITO GIOVEDÌ 3 LUGLIO BUENA VIS Vai su Facebook

Stardust | Cinema all’aperto sotto una polvere di stelle!; La guida ai cinema all’aperto a Roma – Estate 2025; Arene di Roma Estate 2025.

Cinema all’aperto: le proiezioni di stasera - Per chi ama il cinema sotto le stelle, Roma offre questa sera una scelta variegata tra gratuità e qualità, tra nuove uscite e grandi maestri. Secondo funweek.it

Stasera andiamo al cinema all’aperto? - Negli anni è diventato un'attrazione per tutti, in città e non solo in vacanza, e con film nuovi, ospiti e grandi platee ... Scrive ilpost.it