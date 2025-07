Cina-UE | esperto tedesco cercare prosperita’ condivisa attraverso dialogo cooperazione

Cina ed Europa dovrebbero cercare una prosperita’ condivisa attraverso dialogo, amicizia, cooperazione e fiducia, ha dichiarato Bernd Einmeier, presidente della German-Chinese Association for Economy, Education, and Culture, in una recente intervista a Xinhua. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma639219363921932025-07-24cina-ue-esperto-tedesco-cercare-prosperita-condivisa-attraverso-dialogo-cooperazione Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-UE: esperto tedesco, cercare prosperita’ condivisa attraverso dialogo, cooperazione

Trump: Non disponibile a ritirare dazi sulla Cina per cercare accordo - (Agenzia Vista) Usa, 08 maggio 2025 "No, non sono disponibile a ridurre i dazi doganali per portare la Cina al tavolo delle trattative", così il Presidente Trump parlando con i cronisti alla Casa Bianca.

A Ginevra i colloqui tra Stati Uniti e Cina per cercare di raggiungere una pace commerciale - Sono iniziati a Ginevra i colloqui diretti di de-escalation fra Stati Uniti e Cina, i primi fra i due maggiori protagonisti della guerra globale dei dazi inaugurata dall’amministrazione di Donald Trump.

In corso a Londra i nuovi colloqui Usa- Cina per cercare un accordo sui dazi - Sono iniziati, a Londra, i colloqui fra le delegazioni di Usa e Cina i n tema dazi. A questa sessione negoziale partecipano per Washington il segretario del Tesoro, Scott Bessent, quello del Commercio, Howard Lutnick, e Jamieson Greer, rappresentante commerciale americano.

Incontro fra Xi Jinping e il premier senegalese Ousmane Sonko La mattina del 27 giugno, presso la Grande Sala del Popolo di Beijing, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il premier senegalese Ousmane Sonko, in visita in Cina per partecipare al Foru Vai su Facebook

