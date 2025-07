Cina-Ue è scontro sul commercio | Bruxelles vuole meno dipendenze Xi teme meno profitti

Xi Jinping ha auspicato che l'Ue decida di mantenere aperti i suoi mercati, senza procedere con strumenti economici e commerciali "restrittivi" nei confronti di Pechino. L'Ue, quindi, deve "rispettare il percorso e il sistema scelti dal popolo cinese" evitando che una riduzione della dipendenza europea dalla Cina diventi anche una riduzione della collaborazione.

