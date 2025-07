Cina invita al dialogo dopo lo scontro Cambogia-Thailandia

La Cina si √® detta "profondamente preoccupata dagli attuali sviluppi" con gli scontri mortali tra militari al confine tra Cambogia e Thailandia, nell'ambito dell'impennata delle tensioni tra i due Paesi legata alle irrisolte dispute territoriali, invitando le parti "ad accomodare le differenze attraverso il dialogo e le consultazioni". L'auspicio, ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun nel briefing quotidiano, "√® la gestione appropriata" della crisi in cui Pechino manterr√† "una posizione equa e imparziale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Cina invita al dialogo dopo lo scontro Cambogia-Thailandia

In questa notizia si parla di: cina - dialogo - cambogia - thailandia

