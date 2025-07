Cina | conferenza di sinologi costruisce ponte di dialogo interculturale

Una conferenza internazionale di sinologi sulla traduzione della letteratura cinese si e’ tenuta a Nanchino, in Cina, riunendo decine di esperti per un dialogo letterario interculturale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma639219663921962025-07-24cina-conferenza-di-sinologi-costruisce-ponte-di-dialogo-interculturale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: conferenza di sinologi costruisce ponte di dialogo interculturale

In questa notizia si parla di: cina - conferenza - sinologi - dialogo

Cina: Sichuan, a Chengdu Seconda conferenza B&R su scambio sci-tech - Cinque nuove istituzioni firmano accordi di cooperazione con il National Space Science Center (NSSC) dell’Accademia cinese delle scienze (CAS), l’istituto leader dell’International Meridian Circle Program (IMCP), in occasione di un forum tenutosi durante la Seconda conferenza Belt and Road sullo scambio di scienza e tecnologia a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, oggi 12 giugno 2025.

Turismo in Cina: la provincia di Heilongjiang punta sull’alta qualità con la 7ª Conferenza per lo Sviluppo dell’Industria Turistica - Si è aperta ufficialmente a Fuyuan, la città più orientale della Cina, la 7ª Conferenza sullo sviluppo dell’industria turistica nella provincia di Heilongjiang.

Al via la 7ª Conferenza sullo Sviluppo del Turismo in Heilongjiang: Fuyuan diventa protagonista del turismo in Cina nordorientale - Si apre ufficialmente la settima Conferenza sullo sviluppo dell’industria turistica nella provincia di Heilongjiang, evento chiave per il rilancio e la promozione del turismo nell’estremo oriente cinese.

Cina esorta USA a migliorare la comprensione reciproca attraverso il dialogo e la comunicazione - La Cina spera che gli Stati Uniti lavorino con la Cina per migliorare la comprensione reciproca, ridurre le incomprensioni e rafforzare la cooperazione ... Lo riporta romadailynews.it

Cina esorta al dialogo internazionale: Wang Yi critica Israele per l ... - Cina esorta al dialogo internazionale: Wang Yi critica Israele per l'uso della forza contro l'Iran Wang Yi, ministro degli Esteri cinese, sottolinea l'importanza del dialogo e critica Israele per ... quotidiano.net scrive