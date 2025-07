Cina | 190 milioni di persone coperte da assicurazione per l’assistenza a lungo termine

Un totale di 190 milioni di cinesi era coperto dall’assicurazione per l’assistenza a lungo termine alla fine del 2024, ha riferito oggi l’Amministrazione nazionale per la sicurezza sanitaria. Il fondo per l’assicurazione di assistenza a lungo termine ha raccolto oltre 100 miliardi di yuan (circa 14 miliardi di dollari) e ha erogato piu’ di 85 miliardi di yuan fino ad oggi, ha detto Li Tao, vice capo dell’amministrazione, in una conferenza stampa dell’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato che ha illustrato i risultati del periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025). Durante questo periodo, il programma assicurativo ha supportato oltre 2 milioni di persone incapaci di prendersi cura di se’, riducendo l’onere finanziario dei servizi di assistenza di oltre 50 miliardi di yuan, ha aggiunto Li. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

