Valles (Bolzano), 24 luglio 2025 – La Vitamina M: la emme di Morandi. L’iniezione di energia positiva che serviva al Bologna dopo aver scavallato la prima metà di questo ritiro sotto il sole e la pioggia di Valles. Come un ciclone di passione, il Gianni nazionale sta attraversando le montagne della Val Pusteria. Martedì sera l’inaspettata ‘ carrambata ’ che ha trasformato l’incontro in piazza tra Vincenzo Italiano e i baby tifosi in un Festival rossoblù a cielo aperto, tra i duetti con Orso sulle note di C’era un ragazzo e Fatti mandare dalla mamma, e il divertente siparietto con l’allenatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclone Morandi nel ritiro del Bologna: “Io vi terrei tutti”