Ciampi | Nel 2018 avevamo approvato il dissesto ma ci hanno sfiduciato

"L'appello del commissario prefettizio dottoressa Giuliana Perrotta mi impressiona ma non mi stupisce. In 24 ore ha trovato un buco in bilancio di 9 milioni da recuperare in nove mesi. Il piano di riequilibrio è in forse, il giudizio della Corte dei Conti incombe. Da Sindaco nel 2018 con la mia Giunta approvammo, con regolare delibera, il dissesto finanziario. Lo avevo proposto da Sindaco come ultimo atto della mia amministrazione. E mi sarei dimesso subito dopo". Così il consigliere regionale nonché ex sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi. "Le forze politiche che sedevano in Consiglio gridarono allo scandalo e mi sfiduciarono pur di non approvare il dissesto.

