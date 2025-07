ciak si gira treviglio accende i riflettori su cinema e cultura

Treviglio. La cittĂ scommette sul grande cinema. PrenderĂ il via a settembre la prima edizione di TreviglioCinema Festival: un progetto promosso da Treviglio Cultura in collaborazione con longtake e Anteo SpazioCinema la cui direzione artistica è stata affidata ad Andrea Chimento, critico cinematografico de “Il Sole 24 Ore” e docente universitario.  Dopo l’anteprima di maggio dedicata a Ermanno Olmi, il Festival entra nel vivo con una rassegna che si estenderĂ fino a gennaio 2026, articolata in una serie di appuntamenti settimanali. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare il linguaggio cinematografico nelle sue diverse forme, promuovendo la conoscenza delle professioni del cinema, la riflessione culturale e la visione collettiva in sala. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

