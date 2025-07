Choc dall’autopsia della piccola Melina | l’orrore del padre Luciano sulla bimba

Melina Frattolin, la bambina canadese di nove anni, è diventata in poche ore il volto di una tragedia che ha lasciato senza parole sia la comunitĂ canadese che quella americana. Per giorni le ricerche attorno al Lago George, nello Stato di New York, hanno tenuto tutti col fiato sospeso: elicotteri, unitĂ cinofile, decine di agenti a setacciare ogni angolo. Il padre aveva denunciato la scomparsa, raccontando di un furgone bianco e di due sconosciuti, facendo pensare a un rapimento improvviso. Ma dietro questa storia si celava una veritĂ ben piĂą sconcertante. Il 20 luglio la drammatica svolta: il corpo senza vita di Melina viene trovato in uno stagno poco profondo, a pochi chilometri da dove il padre aveva lanciato l’allarme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Choc dall’autopsia della piccola Melina: l’orrore del padre Luciano sulla bimba

"Perché papà Luciano l'ha uccisa". Choc dall'autopsia della piccola Melina, scomparsa e ritrovata morta

