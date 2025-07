Chivu da Appiano Gentile alla sede dell’Inter | avvenuto altro blitz

Cristian Chivu vuole partecipare attivamente alla costruzione della nuova Inter: dopo il secondo giorno di pre-ritiro ad Appiano Gentile, l’allenatore rumeno ha avuto anche l’occasione di fare un salto alla sede dell’Inter. NUOVO BLITZ – Insomma, Chivu è più che parte attiva nella costruzione della nuova Inter, che partirà ufficialmente sabato 26 con il primo giorno di raduno ufficiale. Il tecnico nerazzurro, dopo aver lavorato con i giocatori infortunati nella palestra di Appiano Gentile, si è poi recato nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione. Non si tratta del primo blitz di questo mese per il neo-allenatore della formazione vice campione d’Europa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu da Appiano Gentile alla sede dell’Inter: avvenuto altro blitz

