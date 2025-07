Chiede soldi ai clienti di un barbiere e rompe una vetrina con una mannaia arrestato 59enne

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato un 59enne del posto, che stava seminando il panico nei pressi di un esercizio commerciale del centro cittadino, contestandogli i reati di tentata estorsione e danneggiamento. L’uomo, residente nell’appartamento sovrastante la bottega di un barbiere di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania, lascia il figlio dal barbiere e va a spacciare: arrestato - ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento della Polizia. Durante un pattugliamento nel centro storico di Catania, gli agenti delle Volanti hanno notato in via Luigi Sturzo un uomo in scooter che consegnava un involucro di plastica in cambio di denaro.

Catania, lascia il figlio dal barbiere e va a spacciare: arrestato 34enne - L'uomo trasportava undici involucri contenenti sostanza marijuana, che sono stati sequestrati unitamente alla somma in contanti di 650 euro

Lascia il figlio dal barbiere e va a spacciare erba, pusher 32enne arrestato in centro storico - La polizia ha arrestato un pusher di 34 anni che, pur di non interrompere la sua attività , non ha esitato a lasciare il figlio minorenne dal barbiere.

