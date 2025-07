Chiazza di idrocarburi in Arno a Firenze Task force per contenere lo sversamento

Firenze, 24 luglio 2025 – Una chiazza oleosa, di idrocarburi, nel bel mezzo all’Arno fiorentino. L’avvistamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 24 luglio, nella zona compresa tra Ponte da Verrazzano e Ponte di San Niccolò. Ad accorgersi della presenza della chiazza è stato il personale della Polizia Municipale che ha allertato i Vigili del Fuoco, i tecnici di Arpat e di Publiacqua e le squadre della Protezione Civile. Sul posto la vicesindaca Paola Galgani e l’assessora alla Protezione Civile Laura Sparavigna. Mentre sono in corso accertamenti per capire la provenienza e le cause dello sversamento, è stato disposto un intervento per impedire lo scivolamento della chiazza lungo il corso del fiume all’altezza dell’alveo sotto lungarno Pecori Giraldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiazza di idrocarburi in Arno a Firenze. Task force per contenere lo sversamento

