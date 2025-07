Chiara Nasti cambia look | con l'estate è tempo di treccine rosa

Cambio look per Chiara Nasti, che per dare un tocco di stile e di colore all'estate ha scelto delle treccine rosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: chiara - nasti - look - estate

Chi è Angela Nasti, l’ex tronista di Uomini e Donne paparazzata con Stefano De Martino e sorella di Chiara Nasti - Angela Nasti è l'ex tronista di Uomini e Donne, sorella di Chiara Nasti, che è stata fotografata accanto a Stefano De Martino in auto.

Chiara Nasti e il regalo del marito Mattia Zaccagni: “Da quando ho partorito…” - La moglie del calciatore scherza con i suoi follower sull'ultima trovata del marito per prenderla in giro

Chiara Nasti porta i figli in vacanza col jet privato, la polemica: "E c'è gente che non arriva a fine mese" - C'è gente che non arriva a fine mese ma anche gente che va in vacanza col jet privato. Una di queste persone è Chiara Nasti, l'influencer e moglie del calciatore Mattia Zaccagni che ha sfoggiato sui social, come è solita fare, la sua vita extra lusso che le permette di spostarsi per andare al.

