Chiara Ferragni in vacanza in Turchia | il suo resort ha la suite da 7mila euro a notte

Continuano le vacanze di Chiara Ferragni all’insegna del relax e della buona musica. Dopo aver trascorso alcuni weekend a Forte dei Marmi con gli amici, e una breve tappa di lavoro in Messico è tornata in Italia per godersi le meraviglie del Lago di Como. La villa extra lusso di Fedez a Forte dei. 🔗 Leggi su Today.it

“Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag - MowMag non ha dubbi: sarebbe finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Sul sito di attualità e spettacolo si legge: “ Chi la conosce, infatti, descrive Chiara incazzata come poche volte l’hanno vista prima.

Il look coi cristalli di Chiara Ferragni: cosa ha indossato al concerto di Jennifer Lopez in Turchia - Chiara Ferragni è volata in Turchia con la sorella Valentina e le amiche per partecipare al concerto di Jennifer Lopez ... Come scrive fanpage.it

Chiara Ferragni di nuovo innamorata? Notte di passione e foto sospetta a Como/ Chi è l’uomo misterioso - Chiara Ferragni, notte di passione e foto sospetta: chi era con lei a Como? Si legge su ilsussidiario.net