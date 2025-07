Chelsea sta ancora osservando il trasferimento di Garnacho e Simons

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Fabrizio Romano ha alcune importanti notizie sul trasferimento del Chelsea (foto di Richard HeathcoteGetty Images) Fabrizio Romano ha fornito un importante aggiornamento del trasferimento del Chelsea che suggerisce che potrebbero ancora firmare un altro giocatore attaccante e Xavi Simons. Pubblicando su X, precedentemente Twitter, Romano ha chiarito che l’ala del Manchester United Alejandro Garnacho rimane nelle attrazioni del Chelsea. Anche se il centrocampista che attacca RB Lipsia Simons è la priorità per ora, sembra che Garnacho sia ancora qualcuno da guardare per il Chelsea, secondo Romano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

‘Hoddle fondamentalmente si rifiutò di mostrare Gollit a una delle strutture del Chelsea – lo prese per un pranzo elegante a Kensington e lo convinse a firmare un accordo lì’: Scott Minto su come il Chelsea fece un enorme splash di trasferimento - Breaking: L’arrivo di Ruud Gullit del 1995 al Chelsea fu una di quelle rare firme di dichiarazione che, che non fecero solo sedere i club di rivali e se ne accorgevano, ma i campionati rivali inarcano il collo in quello che stava succedendo in Inghilterra La Premier League aveva completato la sua terza stagione e ora stava iniziando ad attirare alcuni dei migliori giocatori europei, con artisti del calibro di Dennis Bergkamp, Georgi Kinkladze e Tony Yeboah in arrivo, ma a Gullit, il Chelsea si era insaccato il Ballon D’O o vincitore del 1987 e un ex campione europeo con club e paese.

Alejandro Garnacho vuole il trasferimento del Chelsea in possibile scambio - Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, il Manchester United ha lasciato l’ala a sinistra Alejandro Garnacho, avrebbe colto all’occasione di unirsi al Chelsea mentre è stato esplorato un potenziale accordo di scambio che coinvolge Christopher Nkunku.

Chelsea preparare una nuova offerta per il trasferimento di Jamie Gittens - Sito inglese: Secondo quanto riferito, il Chelsea spera di raggiungere un accordo su un accordo di trasferimento di £ 45 milioni per l’ala sinistra del Borussia Dortmund Jamie Gittens.

La Premier si prende tutto: Xavi Simons, il Chelsea sta per chiudere uno scambio incredibile - I Blues stanno trattando con il Lipsia per acquistare il talento olandese, mentre un centrocampista della squadra di Maresca potrebbe fare il percorso inverso ... Riporta tuttosport.com

Garnacho al Chelsea, Nkunku allo United: il clamoroso scambio che ... - Cresciuto nelle giovanili dello United, Garnacho ha esordito in prima squadra nell'aprile 2022 in occasione della penultima giornata di Premier proprio contro il Chelsea. Scrive tuttosport.com