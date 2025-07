Certaldo vasto incendio minaccia impianti fotovoltaici

Vasto incendio nel comune di Certaldo (Firenze), in un campo dove sono presenti impianti fotovoltaici. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, si sono rapidamente propagate alla vegetazione circostante, minacciando alcune abitazioni della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre dei distaccamenti di Castelfiorentino, Empoli e San Casciano in Val di Pesa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Certaldo, vasto incendio minaccia impianti fotovoltaici

Incendio a Certaldo oggi, fiamme vicino ai pannelli fotovoltaici e abitazioni minacciate - Certaldo, 23 luglio 2025 – Un vasto incendio di sterpaglie sta minacciando un campo dove sono installati pannelli fotovoltaici, con le fiamme che si sono pericolosamente avvicinate anche ad alcune ... msn.com scrive

Vasto incendio nel comune di Certaldo: necessario l'intervento di 2 elicotteri - Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 23 luglio, nel comune di Certaldo, in via di Montebello, si è verificato un incendio di sterpaglie in un campo dove sono installati pannelli fotovoltaici e ... Lo riporta 055firenze.it