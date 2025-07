Centro massaggi hot Sesso per 50 euro denuncia e sequestro

Pontedera (Pisa), 24 luglio 2025 – Spesso, dietro uno shiatsu o una tecnica thailandese, si nasconde un mercato a luci rosse. E anche in questo caso, i massaggi, stando a quanto emerso dalle indagini, erano solo una copertura. In realtĂ , il personale – donne cinesi – effettuava prestazioni sessuali a pagamento. Il centro, nel cuore della cittĂ della Vespa, è stato messo sotto la lente dalla guardia di finanza – coordinata dalla procura della Repubblica di Pisa – che, all’esito degli accertamenti, ha denunciato un soggetto di nazionalitĂ cinese di 46 anni per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e ha sottoposto a sequestro un immobile nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro massaggi hot. “Sesso per 50 euro”, denuncia e sequestro

