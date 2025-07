Cellulari e droga in cella Chiuse le indagini | in 33 sotto inchiesta Altri nove per i disordini

Sono state giĂ chiuse le indagini sul traffico di cellulari e droga all’interno dei carcere della Dogaia. La procura, guidata da Luca Tescaroli, ha messo un primo punto fermo sull’inchiesta sfociata il 28 giugno scorso in una maxi perquisizione all’interno della Dogaia durante la quale sono stati trovati appunto telefoni nelle disponibilitĂ di detenuti delle sezioni di media e massima sicurezza, e anche droga. Sono 33 gli indagati, tutti detenuti all’interno del carcere di Maliseti che, secondo gli inquirenti, sarebbe caratterizzato da un "pervasivo tasso di illegalitĂ ". secondo quanto riferito dalla procura, sono 41 gli apparecchi tra cellulari, microcellulari e smartwatch oltre a due schede telefoniche introdotti e usati nei reparti di alta e media sicurezza da reclusi italiani, albanesi, macedoni, georgiani e filippini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cellulari e droga in cella. Chiuse le indagini: in 33 sotto inchiesta. Altri nove per i disordini

