C’è un nuovo video che fa capire la sfortuna degli amanti dai Coldplay Lei resta in azienda e il nuovo CEO usa l’accaduto come uno spot

La tempesta mediatica mondiale sul caso dei due amanti pizzicati abbracciati al concerto dei Coldplay potrebbe fare anche bene ad Astronomer, l’azienda tecnologica in cui i due erano top manager. Lo sostiene nella sua prima dichiarazione pubblica il co-fondatore della società , Pete DeJoy, oggi CEO ad interim di Astronomer. Quanto ai due amanti lui, Andy Byron, ha rassegnato le dimissioni da CEO dell’azienda dopo il video imbarazzante. Lei, Kristin Cabot, è semplicemente sospesa in attesa di una investigazione interna che deve essere compiuta per altro dall’ufficio del personale di cui era ed è il capo, come è tutt’oggi visibile dal sito dell’azienda che la conserva nella sua carica anche nell’organigramma che vede alla guida il nuovo CEO ad interim. 🔗 Leggi su Open.online

Sorpresi abbracciati da una kiss cam durante un concerto dei Coldplay. È accaduto a due dirigenti di spicco dell'azienda di software Astronomer, rispettivamente l'amministratore delegato, Andy Byron, e la sua responsabile delle Risorse umane, Kristin Cabot.

«Non ci interessa chi frequentate, o con chi siete intimi, o con chi fate l'amore. Non sono affari nostri ».

Si è molto discusso in questi giorni sulla ormai famosissima "kiss cam", una prassi consolidata in America in diversi eventi, dopo il "caso" dei due amanti pizzicati ad un concerto dei Coldplay.

C'è un nuovo video che fa capire la sfortuna degli amanti dai Coldplay. Lei resta in azienda, e il nuovo CEO usa l'accaduto come uno spot - Una ragazza che era al concerto della band fa vedere da sotto come Andy Byron e Kristin Cabot siano sempre stati a distanza, e solo per un istante (quello fatale) si sono abbracciati.

