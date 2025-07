Cavalli e agricoltura parla anche aretino ed è maturata con il supporto di Cia Arezzo la proposta normativa

Arezzo, 24 luglio 2025 – Parla anche aretino ed è maturata con il supporto di Cia Arezzo la proposta normativa “Interventi per la promozione dell’ippicoltura, per incentivare l’utilizzo del cavallo in agricoltura, per lo sviluppo delle aree rurali e la tutela delle attività tradizionali”, presentata ieri alla Camera dei Deputati. L’hanno illustrata i firmatari. gli Onorevoli Marco Simiani e Stefano Vaccari,con il supporto tecnico di Serena Stefani, allevatrice e addestratrice di cavalli casentinese e Presidente di Cia Arezzo. “L’articolato - hanno detto i presentatori - punta a valorizzare il settore equestre, componente storica e culturale dell’Italia, profondamente radicata nelle tradizioni rurali, nella vita agricola e nell’economia delle aree interne”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

