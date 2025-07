Catania ottiene 800mila euro dal bando Sport Illumina per riqualificare l’area del PalaNesima

Catania entra ufficialmente tra le dieci grandi cittĂ italiane con oltre 200.000 abitanti ad essersi aggiudicata il bando nazionale "Sport Illumina", promosso dal ministro per lo Sport Andrea Abodi tramite il dipartimento per lo Sport e realizzato da Sport e Salute S.p.A. Il progetto, che punta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: sport - catania - bando - illumina

Grande successo per la “Maledetti Beach Cup” a Catania: sport, sole e spettacolo in spiaggia - La Spiaggia Libera n.3 di Viale Kennedy a Catania ha ospitato domenica scorsa una splendida giornata di sport e divertimento con la Maledetti Beach Cup, tappa ufficiale del Trofeo Italiano Beach Rugby FIR.

A Catania parte la riqualificazione di Piazza Nicolosi: un nuovo spazio per sport e socialitĂ a Nesima Superiore - ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvato il progetto esecutivo: cantieri al via in autunno. La Giunta comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha dato il via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione di Piazza Vito Mario Nicolosi, situata nel quartiere periferico di Nesima Superiore.

Catania, domenica 15 giugno, ‘Lungomare Fest 2025’: sport, cultura e solidarietà . Il programma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata tra sport, mercatini, musica e iniziative solidali. Domenica 15 giugno torna il Lungomare Fest, un evento atteso e amatissimo che quest’anno coincide con la Giornata Nazionale dello Sport.

Sport: Catania tra le dieci grandi città italiane ad aggiudicarsi il bando nazionale Sport Illumina con un finanziamento di 800.000 euro; Catania ottiene 800mila euro dal bando Sport Illumina per riqualificare l’area del PalaNesima; Catania.

Catania tra le dieci grandi città italiane vincitrici del bando “Sport Illumina”: in arrivo 800mila euro per Nesima - CATANIA – Catania entra ufficialmente nella rosa delle dieci grandi città italiane con oltre 200. Secondo newsicilia.it

Latina tra i vincitori del bando “Sport Illumina”: in arrivo un nuovo playground pubblico - 000 euro, il Comune realizzerà uno spazio sportivo e di aggregazione aperto a tutti. Si legge su latinaoggi.eu