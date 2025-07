Catania maxi sequestro di cocaina | corriere arrestato con 24 chili provenienti dalla Spagna

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Catania hanno messo a segno un importante colpo contro il traffico internazionale di stupefacenti, arrestando un dipendente di una nota azienda di spedizioni sorpreso mentre consegnava due pacchi contenenti 24 chili di cocaina. Operazione condotta tra Goa e Fontanarossa. L'operazione è stata eseguita da militari del nucleo Pef-Goa e della compagnia di Fontanarossa, che hanno seguito le tracce di due pacchi sospetti spediti dalla Spagna. La consegna era destinata a un destinatario inesistente a Catania, circostanza che ha fatto scattare l'allarme.

