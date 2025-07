Caso urbanistica gli indagati si difendono | Inchiesta senza prove è un processo alla città

Interrogati i sei per i quali sono state chieste misure cautelari. Il legale di Marinoni evoca il teorema: “Indagini sproporzionate”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Caso urbanistica, gli indagati si difendono: “Inchiesta senza prove, è un processo alla città ”

In questa notizia si parla di: caso - urbanistica - indagati - difendono

Urbanistica nel caos. Commissione Paesaggio: gli indagati si dimettono dopo il caso Aspromonte - Il passo indietro era nell’area e si è concretizzato con una mail ieri pomeriggio. Hanno rassegnato le loro dimissioni al sindaco Giuseppe Sala e all’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi il presidente della commissione paesaggio del Comune Alessandro Ubertazzi e altri tre membri della stessa, gli architetti Giuseppe Marinoni, Giacomo Cristoforo De Amicis e l’ingegnere Dario Vanetti, che risultano indagati per l’ipotesi di lottizzazione abusiva nel progetto immobiliare di piazza Aspromonte, la palazzina sorta dentro un cortile che è già finita nel mirino della Procura.

Il caso urbanistica a Milano. Le famiglie “sospese” incontrano la Procura: soluzione vicina - Milano – Un atteso incontro tra la Procura, titolare delle inchieste sull’urbanistica, e alcuni rappresentanti del “Comitato famiglie sospese” che qualche frutto concreto lo ha dato.

Caso urbanistica, chiesto carcere per imprenditore Catella - Nel nuovo filone dell'inchiesta della Gdf sulla gestione urbanistica la Procura di Milano ha chiesto anche la custodia cautelare in carcere per Manfredi Catella, fondatore e ceo del gruppo Coima, in campo in progetti immobiliari importanti che stanno cambiando negli ultimi anni lo skyline della cittĂ , come Milano Porta Nuova, il Pirellino, lo Scalo di Porta Romana per le palazzine del Villaggio Olimpico e la Biblioteca degli Alberi, in zona Porta Garibaldi-piazza Gae Aulenti.

Oggi i sei indagati che rischiano gli arresti si difendono davanti al gip Vai su X

L'urbanistica di Milano sotto accusa, anche Sala tra i 74 indagati. Il sindaco è indagato per falso e induzione indebita. Per i pm il patrocinio deliberato proposto da Sala sarebbe stato uno strumento per raggirare le regole. Crosetto: 'A Milano le toghe vogliono s Vai su Facebook

Gli indagati si difendono e “assolvono” Sala: «Nessun patto corruttivo sull’urbanistica»; Caso urbanistica, gli indagati si difendono: “Inchiesta senza prove, è un processo alla città ”; Milano, memoria Marinoni: da pm giudizi morali e processo alla città .

Caso urbanistica, gli indagati si difendono: “Inchiesta senza prove, è un processo alla città” - Il legale di Marinoni evoca il teorema: “Indagini sproporzionate” ... Secondo milano.repubblica.it

Gli indagati si difendono e “assolvono” Sala: «Nessun patto corruttivo sull’urbanistica» - Sei degli indagati sono stati sentiti dal gip, che ora dovrà decidere sugli arresti. Secondo editorialedomani.it