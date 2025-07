Caso Ricci bufera su Bocchino | Sapeva dell’inchiesta prima dell’avviso di garanzia

Sta alimentando un fitto dibattito politico la vicenda che lega Italo Bocchino all’inchiesta “Affidopoli”, che ha coinvolto Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro e candidato del campo largo alla presidenza della Regione Marche. Le parole pronunciate settimane fa dall’esponente di Fratelli d’Italia e consigliere per la comunicazione del governatore uscente Francesco Acquaroli appaiono oggi quasi profetiche. E sollevano interrogativi pesanti da parte dell’ opposizione. Nel centrosinistra cresce infatti il sospetto che Bocchino fosse a conoscenza dell’indagine prima che la procura notificasse l’ avviso di garanzia all’europarlamentare dem. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caso Ricci, bufera su Bocchino: “Sapeva dell’inchiesta prima dell’avviso di garanzia”

